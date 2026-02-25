Repas Karaoké Bar Le Hangar Mailley-et-Chazelot
Repas Karaoké Bar Le Hangar Mailley-et-Chazelot samedi 7 mars 2026.
Repas Karaoké
Bar Le Hangar 19b rue de la fontaine Mailley-et-Chazelot Haute-Saône
Tarif : 20 – 20 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-07 17:00:00
fin : 2026-03-07
Date(s) :
2026-03-07
Repas karaoké animé par DJ Aurélien.
Menu charcuterie, tartif’ boisé, dessert
Sur réservation .
Bar Le Hangar 19b rue de la fontaine Mailley-et-Chazelot 70000 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 9 62 52 64 06 lecamamag@outlook.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Repas Karaoké
L’événement Repas Karaoké Mailley-et-Chazelot a été mis à jour le 2026-02-25 par OFFICE DE TOURISME DES COMBES A LA SAÔNE