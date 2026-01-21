Repas Karaoké Salle Bourgogne Retournac

Repas Karaoké

Salle Bourgogne La Filature Retournac Haute-Loire

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-07 19:00:00

fin : 2026-02-07

Date(s) :

2026-02-07

La chorale LE CHOEUR EN FETE DE RETOURNAC organise un REPAS KARAOKE . Le repas sera proposé à partir de 19h (sur réservation). Ouvert à tous !

Salle Bourgogne La Filature Retournac 43130 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 31 04 51 97 lechoeurenfete43@gmail.com

English :

The choir LE CHOEUR EN FETE DE RETOURNAC is organizing a REPAS KARAOKE . The meal will be served from 7pm (reservations required). Open to all!

