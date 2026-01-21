Repas Karaoké Salle Bourgogne Retournac
Repas Karaoké Salle Bourgogne Retournac samedi 7 février 2026.
Repas Karaoké
Salle Bourgogne La Filature Retournac Haute-Loire
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-07 19:00:00
fin : 2026-02-07
Date(s) :
2026-02-07
La chorale LE CHOEUR EN FETE DE RETOURNAC organise un REPAS KARAOKE . Le repas sera proposé à partir de 19h (sur réservation). Ouvert à tous !
Salle Bourgogne La Filature Retournac 43130 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 31 04 51 97 lechoeurenfete43@gmail.com
English :
The choir LE CHOEUR EN FETE DE RETOURNAC is organizing a REPAS KARAOKE . The meal will be served from 7pm (reservations required). Open to all!
L’événement Repas Karaoké Retournac a été mis à jour le 2026-01-21 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire