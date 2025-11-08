Repas Kig Ha Farz et Fest Noz Lanvéoc

Repas Kig Ha Farz et Fest Noz Lanvéoc samedi 8 novembre 2025.

Repas Kig Ha Farz et Fest Noz

495 La Grève Lanvéoc Finistère

Début : 2025-11-08 18:30:00

fin : 2025-11-08

Venez partager le traditionnel kig ha farz, suivi d’un fest noz sur plancher, dans une ambiance des plus chaleureuses !

L’école Diwan et son comité de soutien vous accueillent à l’espace nautique de Lanvéoc pour qu’ensemble nous vivions et perpétuions la convivialité des soirées bretonnes !

Avec KAN AR GUERMEUR, Margo AR WERN/Claudie QUENNET, PLACK

Repas sur place ou à emporter

18H30 Ouverture

19H Repas

20H Initiation danses

21H Fest Noz

Fest-Noz + Repas 18€

Repas à emporter 15€ (retrait sur place ou à Telgruc)

Fest-Noz 7€

Dañs, plijadur ha levenez ! .

495 La Grève Lanvéoc 29160 Finistère Bretagne +33 6 88 79 52 24

