Repas Kig Ha Farz et Fest Noz Lanvéoc
Repas Kig Ha Farz et Fest Noz Lanvéoc samedi 8 novembre 2025.
Repas Kig Ha Farz et Fest Noz
495 La Grève Lanvéoc Finistère
Début : 2025-11-08 18:30:00
fin : 2025-11-08
2025-11-08
Venez partager le traditionnel kig ha farz, suivi d’un fest noz sur plancher, dans une ambiance des plus chaleureuses !
L’école Diwan et son comité de soutien vous accueillent à l’espace nautique de Lanvéoc pour qu’ensemble nous vivions et perpétuions la convivialité des soirées bretonnes !
Avec KAN AR GUERMEUR, Margo AR WERN/Claudie QUENNET, PLACK
Repas sur place ou à emporter
18H30 Ouverture
19H Repas
20H Initiation danses
21H Fest Noz
Fest-Noz + Repas 18€
Repas à emporter 15€ (retrait sur place ou à Telgruc)
Fest-Noz 7€
Dañs, plijadur ha levenez ! .
495 La Grève Lanvéoc 29160 Finistère Bretagne +33 6 88 79 52 24
