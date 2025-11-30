Repas Kig ha Farz Salle Marie Jacq Henvic

Repas Kig ha Farz

Salle Marie Jacq Rue du Croas Men Henvic Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-30 12:00:00

fin : 2025-11-30 16:00:00

Date(s) :

2025-11-30

L’école Sainte-Juvelte organise son traditionnel kig ha farz !

Au menu le fameux plat breton préparé avec soin, à déguster sur place dans une ambiance conviviale ou à emporter pour ceux qui préfèrent.

L’événement est ouvert à tous, sans réservation. Les bénéfices contribueront à soutenir les projets éducatifs et les activités de l’école.

Une belle occasion de partager un moment chaleureux autour d’une spécialité locale ! .

Salle Marie Jacq Rue du Croas Men Henvic 29670 Finistère Bretagne +33 2 98 62 81 27

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Repas Kig ha Farz Henvic a été mis à jour le 2025-11-06 par OT BAIE DE MORLAIX