Repas Kig ha Farz Salle Marie Jacq Henvic
Repas Kig ha Farz Salle Marie Jacq Henvic dimanche 30 novembre 2025.
Repas Kig ha Farz
Salle Marie Jacq Rue du Croas Men Henvic Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-30 12:00:00
fin : 2025-11-30 16:00:00
Date(s) :
2025-11-30
L’école Sainte-Juvelte organise son traditionnel kig ha farz !
Au menu le fameux plat breton préparé avec soin, à déguster sur place dans une ambiance conviviale ou à emporter pour ceux qui préfèrent.
L’événement est ouvert à tous, sans réservation. Les bénéfices contribueront à soutenir les projets éducatifs et les activités de l’école.
Une belle occasion de partager un moment chaleureux autour d’une spécialité locale ! .
Salle Marie Jacq Rue du Croas Men Henvic 29670 Finistère Bretagne +33 2 98 62 81 27
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Repas Kig ha Farz Henvic a été mis à jour le 2025-11-06 par OT BAIE DE MORLAIX