Repas kig ha farz Salle des fêtes Langonnet samedi 14 février 2026.
Salle des fêtes Rue Saint-Maur Langonnet Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-14 19:00:00
fin : 2026-02-14
Date(s) :
2026-02-14
Le repas sera suivi d’une soirée jeux et d’une animation musicale. Sur place ou à emporter (apporter ses récipients). .
Salle des fêtes Rue Saint-Maur Langonnet 56630 Morbihan Bretagne +33 6 30 55 33 92
L’événement Repas kig ha farz Langonnet a été mis à jour le 2026-02-10 par Office de tourisme du Pays du roi Morvan