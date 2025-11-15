Repas Kig Ha farz Plonévez-Porzay
Repas Kig Ha farz Plonévez-Porzay samedi 15 novembre 2025.
Repas Kig Ha farz
Salle polyvalente Plonévez-Porzay Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-15 19:30:00
fin : 2025-11-15
Date(s) :
2025-11-15
Par le comité des fêtes avec animation musicale du groupe Ar re tonik.
Réservation par téléphone .
Salle polyvalente Plonévez-Porzay 29550 Finistère Bretagne +33 6 80 40 11 49
