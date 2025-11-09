Repas Kig Ha Farz Salle polyvalente Santec
Le comité de jumelage organise un repas Kig Ha Farz à la salle polyvalente.
Le menu comprend 1 kir, Kig Ha Farz, tarte aux pommes et 1 café.
Le menu enfant comprend jambon/chips, 1 jus de pomme, et tarte aux pommes.
Pour les parts à emporter à partir de 12h, pensez à amener votre récipient.
Réservation obligatoire par téléphone. Vente de tickets également au Proxi, la boulangerie et le Barradozig jusqu’au 24 octobre. .
Salle polyvalente Le Bourg Santec 29250 Finistère Bretagne +33 6 80 03 69 73
