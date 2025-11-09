Repas Kig Ha Farz Salle polyvalente Santec

Repas Kig Ha Farz

Salle polyvalente Le Bourg Santec Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-09 12:30:00

fin : 2025-11-09

Date(s) :

2025-11-09

Le comité de jumelage organise un repas Kig Ha Farz à la salle polyvalente.

Le menu comprend 1 kir, Kig Ha Farz, tarte aux pommes et 1 café.

Le menu enfant comprend jambon/chips, 1 jus de pomme, et tarte aux pommes.

Pour les parts à emporter à partir de 12h, pensez à amener votre récipient.

Réservation obligatoire par téléphone. Vente de tickets également au Proxi, la boulangerie et le Barradozig jusqu’au 24 octobre. .

Salle polyvalente Le Bourg Santec 29250 Finistère Bretagne +33 6 80 03 69 73

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Repas Kig Ha Farz Santec a été mis à jour le 2025-10-31 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX