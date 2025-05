Repas La Cantine du mercredi – Villefranche-de-Rouergue, 21 mai 2025 07:00, Villefranche-de-Rouergue.

Aveyron

Repas La Cantine du mercredi Rue Emile Borel Villefranche-de-Rouergue Aveyron

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2025-05-21

fin : 2025-06-18

Date(s) :

2025-05-21

2025-06-04

2025-06-18

Ouvert à tous, sans réservation. Rendez-vous au parc du Tricot !

Cuisiné sur place. .

Rue Emile Borel

Villefranche-de-Rouergue 12200 Aveyron Occitanie vivreensembleautricot@gmail.com

English :

Open to all, no reservation required. See you in Tricot Park!

German :

Offen für alle, ohne Reservierung. Treffpunkt im Parc du Tricot!

Italiano :

Aperto a tutti, non è necessaria la prenotazione. Ci vediamo al Parc du Tricot!

Espanol :

Abierto a todos, no es necesario reservar. ¡Nos vemos en el Parc du Tricot!

