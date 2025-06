Repas Salles des fêtes Labatut-Rivière 5 juillet 2025 12:00

Hautes-Pyrénées

Repas Salles des fêtes LABATUT-RIVIERE Labatut-Rivière Hautes-Pyrénées

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-05 12:00:00

fin : 2025-07-05

Date(s) :

2025-07-05

Venez goûter la gastronomie africaine lors d’un repas organisé à Labatut-Rivière.

Au menu :

– Brochettes de bananes plantain

– Salade de tomates et cœurs de palmier

– Riz parfumé accompagné de Poulet à la sauce Yassa

– Gâteau à la banane et sa crème de mangue

– Vin / Café ou Thé

Pensez à réserver

Salles des fêtes LABATUT-RIVIERE

Labatut-Rivière 65700 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 96 37 05 mairie.labatut-riviere@wanadoo.fr

English :

Come and taste African gastronomy at a meal organized in Labatut-Rivière.

On the menu:

– Plantain skewers

– Tomato and palm heart salad

– Fragrant rice with chicken in Yassa sauce

– Banana cake with mango cream

– Wine / Coffee or Tea

Remember to reserve

German :

Probieren Sie die afrikanische Gastronomie bei einem organisierten Essen in Labatut-Rivière.

Auf dem Menüplan stehen:

– Kochbananen-Spieße

– Tomatensalat mit Palmherzen

– Parfümreis mit Hähnchen in Yassa-Sauce

– Bananenkuchen mit Mangocreme

– Wein / Kaffee oder Tee

Denken Sie an eine Reservierung

Italiano :

Venite a gustare la cucina africana durante un pranzo organizzato a Labatut-Rivière.

Il menu

– Spiedini di banane plantain

– Insalata di pomodori e cuori di palma

– Riso profumato con pollo in salsa Yassa

– Torta di banane con crema di mango

– Vino / Caffè o Tè

Ricorda di prenotare

Espanol :

Venga a degustar la cocina africana en una comida organizada en Labatut-Rivière.

En el menú

– Brochetas de plátano macho

– Ensalada de tomate y palmito

– Arroz aromático con pollo en salsa Yassa

– Pastel de plátano con crema de mango

– Vino / Café o Té

Recuerde reservar

L’événement Repas Labatut-Rivière a été mis à jour le 2025-06-23 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65