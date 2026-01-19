Repas Lecture à l’Auberge des Artistes Auberge des artistes Rives-d’Autise
Repas Lecture à l’Auberge des Artistes
Auberge des artistes 6 Rue Pierre Brisson Rives-d’Autise Vendée
Tarif : – – 23 EUR
Début : 2026-02-05 19:00:00
fin : 2026-02-05
2026-02-05
Plongez dans les relations mère-fille avec Insecte de Claire Castillon
Repas Lecture par Isabelle Baudoin
Avec Insecte de Claire Castillon, Isabelle nous plonge dans le relations mère-fille des nouvelles drôles, grinçantes ou tendres !
Sur réservation .
Auberge des artistes 6 Rue Pierre Brisson Rives-d’Autise 85240 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 52 46 66 wsww.aubergedesartistes.fr
English :
Dive into mother-daughter relationships with Claire Castillon’s Insecte
