Repas Lecture à l’Auberge des Artistes Auberge des artistes Rives-d’Autise

Repas Lecture à l’Auberge des Artistes

Auberge des artistes 6 Rue Pierre Brisson Rives-d’Autise Vendée

Tarif : – – 23 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-05 19:00:00

fin : 2026-02-05

Date(s) :

2026-02-05

Plongez dans les relations mère-fille avec Insecte de Claire Castillon

Repas Lecture par Isabelle Baudoin

Avec Insecte de Claire Castillon, Isabelle nous plonge dans le relations mère-fille des nouvelles drôles, grinçantes ou tendres !

Sur réservation .

Auberge des artistes 6 Rue Pierre Brisson Rives-d’Autise 85240 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 52 46 66 wsww.aubergedesartistes.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Dive into mother-daughter relationships with Claire Castillon’s Insecte

L’événement Repas Lecture à l’Auberge des Artistes Rives-d’Autise a été mis à jour le 2026-01-19 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin