Repas Libanais avec animation Salle des Fetes Châteauneuf de Galaure Châteauneuf-de-Galaure Samedi 15 novembre, 19h00 sur reservation

Repas libanais au profit des enfants du Liban

Repas Libanais au profit des enfants du Liban .

Animation : Dona & Xavier

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-11-15T19:00:00.000+01:00

Fin : 2025-11-15T22:00:00.000+01:00

1

mission.liban@free.fr 0475687153 https://www.helloasso.com/associations/mission-liban

Salle des Fetes Châteauneuf de Galaure Place des Cordeliers 26330 Châteauneuf-de-Galaure 26330 Drôme