Repas Libanais Place des Cordeliers Châteauneuf-de-Galaure samedi 15 novembre 2025.
Place des Cordeliers 6 Rue des Grillons Châteauneuf-de-Galaure Drôme
Tarif : 18 – 18 – 26 EUR
Début : 2025-11-15 19:00:00
fin : 2025-11-15 22:00:00
2025-11-15
Repas Libanais avec animation au profit des Enfants du Liban .
Place des Cordeliers 6 Rue des Grillons Châteauneuf-de-Galaure 26330 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 68 71 53 mission.liban@free.fr
English :
Lebanese meal with entertainment in aid of Enfants du Liban.
German :
Libanesisches Essen mit Animation zugunsten der Kinder des Libanon .
Italiano :
Cena libanese con intrattenimento a favore di Enfants du Liban.
Espanol :
Comida libanesa con espectáculo a beneficio de Enfants du Liban.
L’événement Repas Libanais Châteauneuf-de-Galaure a été mis à jour le 2025-10-12 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche