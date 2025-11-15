Repas Libanais Place des Cordeliers Châteauneuf-de-Galaure

Repas Libanais

Place des Cordeliers 6 Rue des Grillons Châteauneuf-de-Galaure Drôme

Tarif : 18 – 18 – 26 EUR

Date :

Début : 2025-11-15 19:00:00

fin : 2025-11-15 22:00:00

Date(s) :

2025-11-15

Repas Libanais avec animation au profit des Enfants du Liban .

Place des Cordeliers 6 Rue des Grillons Châteauneuf-de-Galaure 26330 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 68 71 53 mission.liban@free.fr

English :

Lebanese meal with entertainment in aid of Enfants du Liban.

German :

Libanesisches Essen mit Animation zugunsten der Kinder des Libanon .

Italiano :

Cena libanese con intrattenimento a favore di Enfants du Liban.

Espanol :

Comida libanesa con espectáculo a beneficio de Enfants du Liban.

L’événement Repas Libanais Châteauneuf-de-Galaure a été mis à jour le 2025-10-12 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche