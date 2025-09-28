Repas Limousin Maison du temps libre Rochechouart

Repas Limousin Maison du temps libre Rochechouart dimanche 28 septembre 2025.

Repas Limousin

Maison du temps libre Avenue Jean Jaurès Rochechouart Haute-Vienne

Tarif : – – 22 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-28

fin : 2025-09-28

Date(s) :

2025-09-28

Rendez-vous à la Maison du Temps Libre à Rochechouart pour un moment gourmand et chaleureux autour d’un repas limousin. Au menu, des spécialités locales qui feront voyager vos papilles un potage réconfortant, des crudités fraîches, une savoureuse farcie limousine accompagnée de sa garniture, une salade et du fromage pour prolonger le plaisir, et pour finir, un dessert gourmand. Le tout arrosé d’un bon café pour clore ce festin en douceur.

Repas dansant organisé par le ROC Danse.

Réservation obligatoire. .

Maison du temps libre Avenue Jean Jaurès Rochechouart 87600 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 03 72 38

English : Repas Limousin

German : Repas Limousin

Italiano :

Espanol : Repas Limousin

L’événement Repas Limousin Rochechouart a été mis à jour le 2025-08-29 par OT Porte Océane du Limousin