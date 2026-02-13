Repas littéraire, Brasserie Le petit comptoir, Saint-Médard-en-Jalles

Repas littéraire Dimanche 8 mars, 12h00 Brasserie Le petit comptoir Gironde

Prix du repas à charge des participants, sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-08T12:00:00+01:00 – 2026-03-08T14:00:00+01:00

Fin : 2026-03-08T12:00:00+01:00 – 2026-03-08T14:00:00+01:00

De Olympe de Gouges, au partage de l’espace public entre les filles et les garçons à Saint-Médard-en-Jalles, en passant par les violences genrées, l’Agence de médiation culturelle des pays du Sahel organise son traditionnel repas littéraire avec les femmes inspirantes.

Sous la coordination de Nadia Bourgeois, autrice, dramaturge, et animatrice d’ateliers d’écriture.

Découvrez tout le programme de Mars aux couleurs de toutes les femmes à Saint-Médard-en-Jalles.

Brasserie Le petit comptoir 6, place de l’Hôtel-de-Ville, 33610 Saint-Médard-en-Jalles Saint-Médard-en-Jalles 33160 Gajac Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 06 60 38 86 37 »}] [{« link »: « https://www.saint-medard-en-jalles.fr/actualites/mars-aux-couleurs-de-toutes-les-femmes/ »}]

Safiatou Faure Sissoko