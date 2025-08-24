Repas Lou Heste Landés Pouillon
Repas Lou Heste Landés Pouillon dimanche 24 août 2025.
Repas Lou Heste Landés
Foyer de Pouillon Pouillon Landes
Tarif : 11 – 11 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-08-24
fin : 2025-08-24
Date(s) :
2025-08-24
Dans le cadre des Estivales, repas animé par DJ Jeep.
Repas adulte 11€
Repas enfant 6€ .
Foyer de Pouillon Pouillon 40350 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 84 10 01 05 apel.notredamepouillon@gmail.com
English : Repas Lou Heste Landés
German : Repas Lou Heste Landés
Italiano :
Espanol : Repas Lou Heste Landés
L’événement Repas Lou Heste Landés Pouillon a été mis à jour le 2025-08-16 par OT Pays d’Orthe et Arrigans