Repas maison des Escargot

Plédéliac Côtes-d’Armor

Début : 2025-10-19 11:30:00

fin : 2025-10-19 13:30:00

2025-10-19

Le repas se compose de jarreton de porc, pomme de terre, suivi du fromage et d’un dessert.

Réservation jusqu’au 3 octobre. Bien renseigner le nom, le prénom et le nombre de cartes, uniquement à emporter. .

Plédéliac 22270 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 99 91 25 04

