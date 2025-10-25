Repas: maoche Salle des fêtes du village Freycenet-la-Cuche

Repas: maoche Salle des fêtes du village Freycenet-la-Cuche samedi 25 octobre 2025.

Repas: maoche

Salle des fêtes du village Le bourg Freycenet-la-Cuche Haute-Loire

Tarif : 10 – 10 – 16 EUR

Début : 2025-10-25 19:30:00

fin : 2025-10-25

2025-10-25

Repas: maôche accompagnée de pommes de terre, fromage, dessert. Café/thé offert.

Sur place ou à emporter.

Organisé par les Amis de la Cuche.

Salle des fêtes du village Le bourg Freycenet-la-Cuche 43150 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 16 58 43 70

English :

Meal: maôche with potatoes, cheese, dessert. Complimentary coffee/tea.

To eat in or take away.

Organized by Les Amis de la Cuche.

German :

Mahlzeit: Mache mit Kartoffeln, Käse, Dessert. Kaffee und Tee werden angeboten.

Vor Ort oder zum Mitnehmen.

Organisiert von den Amis de la Cuche.

Italiano :

Pasto: maôche con patate, formaggio e dessert. Caffè/tè in omaggio.

Sul posto o da asporto.

Organizzato da Les Amis de la Cuche.

Espanol :

Comida: maôche con patatas, queso y postre. Café/té de cortesía.

En el restaurante o para llevar.

Organizado por Les Amis de la Cuche.

