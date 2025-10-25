Repas: maoche Salle des fêtes du village Freycenet-la-Cuche
Repas: maoche Salle des fêtes du village Freycenet-la-Cuche samedi 25 octobre 2025.
Repas: maoche
Salle des fêtes du village Le bourg Freycenet-la-Cuche Haute-Loire
Tarif : 10 – 10 – 16 EUR
Date : 2025-10-25 19:30:00
Début : 2025-10-25 19:30:00
fin : 2025-10-25
Date(s) :
2025-10-25
Repas: maôche accompagnée de pommes de terre, fromage, dessert. Café/thé offert.
Sur place ou à emporter.
Organisé par les Amis de la Cuche.
Salle des fêtes du village Le bourg Freycenet-la-Cuche 43150 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 16 58 43 70
English :
Meal: maôche with potatoes, cheese, dessert. Complimentary coffee/tea.
To eat in or take away.
Organized by Les Amis de la Cuche.
German :
Mahlzeit: Mache mit Kartoffeln, Käse, Dessert. Kaffee und Tee werden angeboten.
Vor Ort oder zum Mitnehmen.
Organisiert von den Amis de la Cuche.
Italiano :
Pasto: maôche con patate, formaggio e dessert. Caffè/tè in omaggio.
Sul posto o da asporto.
Organizzato da Les Amis de la Cuche.
Espanol :
Comida: maôche con patatas, queso y postre. Café/té de cortesía.
En el restaurante o para llevar.
Organizado por Les Amis de la Cuche.
L’événement Repas: maoche Freycenet-la-Cuche a été mis à jour le 2025-10-13 par Office de tourisme Mézenc Loire Meygal