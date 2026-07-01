Repas & marché fermiers Le centre bourg Chaniers
jeudi 23 juillet 2026 · Le centre bourg · Chaniers
Informations pratiques
Chaniers
Repas & marché fermiers
Le centre bourg Chaniers Chaniers Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 18:00:00
fin : 2026-07-23
Date(s) :
2026-07-23
Composez votre menu et dînez sur place en famille ou entre amis lors de ce repas et marché fermiers, animé par un concert du groupe New Entity.
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Le centre bourg Chaniers Chaniers 17610 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 91 12 70
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English :
Put together your own menu and dine on-site with family or friends at this meal and farmers’ market, featuring a concert by the band New Entity.
L’événement Repas & marché fermiers Chaniers a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge