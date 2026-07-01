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AGENDA · Chaniers

Repas & marché fermiers Le centre bourg Chaniers

jeudi 23 juillet 2026 · Le centre bourg · Chaniers

Informations pratiques

Début
jeudi 23 juillet 2026
Fin
jeudi 23 juillet 2026
Heure de début
18:00:00
Lieu
Le centre bourg
Adresse
Chaniers
Ville
17610 Chaniers
Département
Charente-Maritime
Tarif

Chaniers

Repas & marché fermiers

Le centre bourg Chaniers Chaniers Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 18:00:00
fin : 2026-07-23

Date(s) :
2026-07-23

Composez votre menu et dînez sur place en famille ou entre amis lors de ce repas et marché fermiers, animé par un concert du groupe New Entity.
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Le centre bourg Chaniers Chaniers 17610 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 91 12 70 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Put together your own menu and dine on-site with family or friends at this meal and farmers’ market, featuring a concert by the band New Entity.

L’événement Repas & marché fermiers Chaniers a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge

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