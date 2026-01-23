Repas mardi gras Salle des fêtes Massignac
Repas mardi gras Salle des fêtes Massignac samedi 21 février 2026.
Repas mardi gras
Salle des fêtes 1 place de l’Eglise Massignac Charente
Tarif : 22 – 22 – 22 EUR
Début : 2026-02-21 19:00:00
fin : 2026-02-21
2026-02-21
Repas mardi gras, costumé si on le souhaite
Salle des fêtes 1 place de l’Eglise Massignac 16310 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 65 03 76 mairie@massignac.fr
English :
Mardi Gras meal, in costume if desired
L’événement Repas mardi gras Massignac a été mis à jour le 2026-01-23 par Office de Tourisme Charente Limousine