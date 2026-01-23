Repas mardi gras Salle des fêtes Massignac

Repas mardi gras

Salle des fêtes 1 place de l’Eglise Massignac Charente

Tarif : 22 – 22 – 22 EUR

Début : 2026-02-21 19:00:00

fin : 2026-02-21

2026-02-21

Repas mardi gras, costumé si on le souhaite

Salle des fêtes 1 place de l’Eglise Massignac 16310 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 65 03 76 mairie@massignac.fr

English :

Mardi Gras meal, in costume if desired

