Repas Mareuil en Périgord 5 juillet 2025 19:00

Dordogne

Repas Ancienne école Mareuil en Périgord Dordogne

Début : 2025-07-05 19:00:00

fin : 2025-07-05

2025-07-05

Repas organisé par l’amicale laïque de Vieux-Mareuil: salades composées/melon, saucisse/merguez/chips, fromage, tarte aux fruits. Vin et café compris. Merci d’apporter vos assiettes, couverts et verres. Adulte: 15€; enfant 7€ (jusqu’à 12 ans). Réservation avant le lundi 30 juin.

Ancienne école

Mareuil en Périgord 24340 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 63 95 70 86

English : Repas

Meal organized by the Amicale laïque de Vieux-Mareuil: mixed salad/melon, sausage/merguez/chips, cheese, fruit tart. Wine and coffee included. Please bring your own plates, cutlery and glasses. Adults: ?15; children: ?7 (under 12). Reservations by Monday June 30.

German : Repas

Das Essen wird von der amicale laïque von Vieux-Mareuil organisiert: gemischte Salate/Melone, Wurst/Merguez/Chips, Käse, Obstkuchen. Wein und Kaffee inbegriffen. Bitte bringen Sie Teller, Besteck und Gläser mit. Erwachsene: 15?; Kinder 7? (bis 12 Jahre). Reservierung bis Montag, den 30. Juni.

Italiano :

Pasto organizzato dall’Amicale laïque de Vieux-Mareuil: insalata mista/melone, salsiccia/meringa/chips, formaggio, crostata di frutta. Vino e caffè inclusi. Si prega di portare i propri piatti, posate e bicchieri. Adulti: € 15; bambini: € 7 (sotto i 12 anni). Prenotazione obbligatoria entro lunedì 30 giugno.

Espanol : Repas

Comida organizada por la Amicale laïque de Vieux-Mareuil: ensalada mixta/melón, salchichón/merengue/patatas fritas, queso, tarta de frutas. Vino y café incluidos. Se ruega traer platos, cubiertos y vasos propios. Adultos: 15 euros; niños: 7 euros (menores de 12 años). Es necesario reservar antes del lunes 30 de junio.

L’événement Repas Mareuil en Périgord a été mis à jour le 2025-06-19 par Val de Dronne