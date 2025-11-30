Repas marin la halle aux grains Quettehou
L’association Parlons pipi sans tabou organise un repas marin à la Halle aux grains le dimanche 30 novembre à partir de 12h30. Des chants de marins avec le groupe Les fins de siècle accompagneront le repas. Tarif 20€, 10€ pour les enfants de 5 à 12 ans. Réservation jusqu’au dimanche 23 novembre au 02 33 54 02 68 ou 06 16 66 17 26
Découvrez notre menu 20 € par personne
Entrée
Feuilleté de fruits de mer sur son sabayon
ou
Assiette de charcuteries
Plats
Choucroute de la mer
ou
Rôti de porc et son gratin dauphinois
Dessert
Pana cotta aux fruits rouges
ou
Tarte aux pommes
Café .
la halle aux grains 1 Place du Marché Quettehou 50630 Manche Normandie +33 2 33 54 02 68 secretaire@ppst.fr
