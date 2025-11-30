Repas marin la halle aux grains Quettehou

Repas marin

Début : 2025-11-30 12:30:00

fin : 2025-11-30 16:30:00

2025-11-30

L’association Parlons pipi sans tabou organise un repas marin à la Halle aux grains le dimanche 30 novembre à partir de 12h30. Des chants de marins avec le groupe Les fins de siècle accompagneront le repas. Tarif 20€, 10€ pour les enfants de 5 à 12 ans. Réservation jusqu’au dimanche 23 novembre au 02 33 54 02 68 ou 06 16 66 17 26

Découvrez notre menu 20 € par personne

Entrée

Feuilleté de fruits de mer sur son sabayon

ou

Assiette de charcuteries

Plats

Choucroute de la mer

ou

Rôti de porc et son gratin dauphinois

Dessert

Pana cotta aux fruits rouges

ou

Tarte aux pommes

Café .

la halle aux grains 1 Place du Marché Quettehou 50630 Manche Normandie +33 2 33 54 02 68 secretaire@ppst.fr

