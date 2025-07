Repas méchoui à Carayac Carayac

Repas méchoui à Carayac Carayac samedi 26 juillet 2025.

Repas méchoui à Carayac

le bourg Carayac Lot

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

10

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-26 19:30:00

fin : 2025-07-26

Date(s) :

2025-07-26

Repas convivial organisé par le Comité des Fêtes de Carayac. L’événement rassemble les habitants et visiteurs autour d’un moment gourmand et chaleureux.

Réservation obligatoire (nombre de places limité)

prendre couverts et assiettes et verres 10 .

le bourg Carayac 46160 Lot Occitanie +33 6 09 10 27 07

English :

A convivial meal organized by the Comité des Fêtes de Carayac. The event brings local residents and visitors together for a warm, gourmet meal.

German :

Geselliges Essen, das vom Comité des Fêtes de Carayac organisiert wird. Die Veranstaltung bringt Einwohner und Besucher bei einem herzhaften und leckeren Essen zusammen.

Italiano :

Un pranzo conviviale organizzato dal Comitato delle Feste di Carayac. L’evento riunisce residenti e visitatori per gustare un pasto caldo e gustoso.

Espanol :

Una comida de convivencia organizada por el Comité des Fêtes de Carayac. El evento reúne a residentes y visitantes para disfrutar de una comida cálida y sabrosa.

L’événement Repas méchoui à Carayac Carayac a été mis à jour le 2025-07-03 par OT Figeac