Repas Méchouï – Bonneval, 7 juin 2025 12:00, Bonneval.

Haute-Loire

Repas Méchouï Bonneval Haute-Loire

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Début : 2025-06-07 12:00:00

fin : 2025-06-07

2025-06-07

L’association communale de chasse agréée organise un méchouï le Samedi 7 Juin à partir de 12h. Rendez vous à l’entrée de Bonneval en venant de Dore l’Eglise.

Bonneval 43160 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 05 14 84 72

English :

The Association Communale de Chasse Agréée is organizing a méchouï on Saturday, June 7, starting at 12pm. Meet at the entrance to Bonneval from Dore l’Eglise.

German :

Die Association communale de chasse agréée organisiert am Samstag, den 7. Juni ab 12 Uhr ein Mechouï. Treffpunkt ist am Ortseingang von Bonneval, wenn Sie von Dore l’Eglise kommen.

Italiano :

L’associazione venatoria locale organizza un méchouï sabato 7 giugno a partire dalle 12.00. Appuntamento all’ingresso di Bonneval da Dore l’Eglise.

Espanol :

La asociación local de cazadores organiza un méchouï el sábado 7 de junio a partir de las 12.00 horas. Cita en la entrada de Bonneval viniendo de Dore l’Eglise.

