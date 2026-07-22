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AGENDA · Sébrazac

Repas Mechoui d’agneau Sébrazac

dimanche 9 août 2026 · Sébrazac

Informations pratiques

Début
dimanche 9 août 2026
Fin
dimanche 9 août 2026
Ville
12190 Sébrazac
Département
Aveyron
Tarif
22 Tarif de base plein tarif Tarif adulte

Sébrazac

Repas Mechoui d’agneau

Sébrazac Aveyron

Tarif : – – EUR
22
Tarif de base plein tarif
Tarif adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-08-09
fin : 2026-08-09

Date(s) :
2026-08-09

Le comité de Sébrazac Initiative vous invite à un repas festif !
Inscription jusqu’au 5 août.
Menu Melon au porto, paté de Campagne, agneau à la broche avec Aligot, fromage et glace, vin compris. 22  .

Sébrazac 12190 Aveyron Occitanie  

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English :

The Sébrazac Initiative committee invites you to a festive meal!

L’événement Repas Mechoui d’agneau Sébrazac a été mis à jour le 2026-07-22 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)