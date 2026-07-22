Informations pratiques

Sébrazac

Repas Mechoui d’agneau

Sébrazac Aveyron

Tarif : – – EUR

22

Tarif de base plein tarif

Tarif adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-08-09

fin : 2026-08-09

Date(s) :

2026-08-09

Le comité de Sébrazac Initiative vous invite à un repas festif !

Inscription jusqu’au 5 août.

Menu Melon au porto, paté de Campagne, agneau à la broche avec Aligot, fromage et glace, vin compris. 22 .

Sébrazac 12190 Aveyron Occitanie

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English :

The Sébrazac Initiative committee invites you to a festive meal!

L’événement Repas Mechoui d’agneau Sébrazac a été mis à jour le 2026-07-22 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)