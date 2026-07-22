Repas Mechoui d’agneau Sébrazac
dimanche 9 août 2026 · Sébrazac
Informations pratiques
Sébrazac
Repas Mechoui d’agneau
Sébrazac Aveyron
Tarif : – – EUR
22
Tarif de base plein tarif
Tarif adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-08-09
fin : 2026-08-09
Date(s) :
2026-08-09
Le comité de Sébrazac Initiative vous invite à un repas festif !
Inscription jusqu’au 5 août.
Menu Melon au porto, paté de Campagne, agneau à la broche avec Aligot, fromage et glace, vin compris. 22 .
Sébrazac 12190 Aveyron Occitanie
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English :
The Sébrazac Initiative committee invites you to a festive meal!
L’événement Repas Mechoui d’agneau Sébrazac a été mis à jour le 2026-07-22 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)