Repas Mechoui Sébrazac

Repas Mechoui Sébrazac dimanche 10 août 2025.

Repas Mechoui

Sébrazac Aveyron

Tarif : – – EUR

15

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-08-10

fin : 2025-08-10

Date(s) :

2025-08-10

Le comité de Sébrazac Initiative vous invite à un repas festif !

Inscription jusqu’au 5 août.

Menu Melon au porto, paté de Campagne, agneau à la broche avec Aligot, fromage et glace, vin compris. 15 .

Sébrazac 12190 Aveyron Occitanie

The Sébrazac Initiative committee invites you to a festive meal!

Das Komitee Sébrazac Initiative lädt Sie zu einem festlichen Essen ein!

Il comitato dell’Iniziativa Sébrazac vi invita a un pranzo di festa!

El comité de la Iniciativa Sébrazac le invita a una comida festiva

