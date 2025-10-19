Repas médiéval des Ostensions 2025 Duravel

Repas médiéval des Ostensions 2025

Place du Foirail Duravel Lot

Tarif : 29 – 29 – EUR

Tarif adulte

Début : 2025-10-19 13:30:00
2025-10-19

La commune de Duravel organise un repas médiéval à l’occasion des ostensions 2025. La réservation se fera auprès des commerçants duravellois avant le 11 octobre.   .

Place du Foirail Duravel 46700 Lot Occitanie +33 5 65 36 50 01 

English :

The commune of Duravel organizes a medieval meal on the occasion of the 2025 ostensions

German :

Die Gemeinde Duravel organisiert ein mittelalterliches Essen anlässlich der Ostensions 2025

Italiano :

Il comune di Duravel organizza un pranzo medievale in occasione delle ostensioni del 2025

Espanol :

El municipio de Duravel organiza una comida medieval con motivo de las ostensiones de 2025

