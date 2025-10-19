Repas médiéval des Ostensions 2025 Duravel
Repas médiéval des Ostensions 2025
Place du Foirail Duravel Lot
La commune de Duravel organise un repas médiéval à l’occasion des ostensions 2025. La réservation se fera auprès des commerçants duravellois avant le 11 octobre. .
Place du Foirail Duravel 46700 Lot Occitanie +33 5 65 36 50 01
English :
The commune of Duravel organizes a medieval meal on the occasion of the 2025 ostensions
German :
Die Gemeinde Duravel organisiert ein mittelalterliches Essen anlässlich der Ostensions 2025
Italiano :
Il comune di Duravel organizza un pranzo medievale in occasione delle ostensioni del 2025
Espanol :
El municipio de Duravel organiza una comida medieval con motivo de las ostensiones de 2025
