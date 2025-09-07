Repas médiéval Hombourg-Haut

Repas médiéval

rue de l’église Hombourg-Haut Moselle

L’association Hombourg Énergie Perspective vous propose un repas médiéval. Au menu: hypocras, jambon à la broche et potée lorraine (conforme aux aliments disponibles à l’époque), fromage et dessert. Repas sur réservation. Vous pouvez venir en costume d’époque si vous le souhaitez.Tout public

rue de l’église Hombourg-Haut 57470 Moselle Grand Est +33 3 87 90 53 53 accueil@tourismefreyming-merlebach.fr

English :

The Hombourg Énergie Perspective association invites you to a medieval meal. On the menu: hypocras, spit-roasted ham and potée lorraine (in keeping with the foods available at the time), cheese and dessert. Reservations required. You can come in period costume if you wish.

German :

Der Verein Hombourg Énergie Perspective lädt Sie zu einem mittelalterlichen Essen ein. Auf dem Menü stehen Hypokras, Schinken am Spieß und Lothringer Eintopf (entsprechend den damals verfügbaren Lebensmitteln), Käse und Dessert. Für das Essen ist eine Reservierung erforderlich. Wenn Sie möchten, können Sie auch in einem historischen Kostüm erscheinen.

Italiano :

L’associazione Hombourg Énergie Perspective propone un pasto medievale. Il menu prevede: ipocras, prosciutto allo spiedo e potée lorraine (in base agli alimenti disponibili all’epoca), formaggio e dessert. È necessaria la prenotazione. Se lo desiderate, potete venire in costume d’epoca.

Espanol :

La asociación Hombourg Énergie Perspective ofrece una comida medieval. En el menú: hypocras, jamón asado y potée lorraine (basada en los alimentos disponibles en la época), queso y postre. Es necesario reservar. Si lo desea, puede venir vestido de época.

