REPAS MÉDIÉVAL Izaut-de-l’Hôtel
REPAS MÉDIÉVAL Izaut-de-l’Hôtel samedi 4 juillet 2026.
Izaut-de-l’Hôtel
REPAS MÉDIÉVAL
Izaut-de-l’Hôtel Haute-Garonne
Tarif : 20 – 20 – EUR
20
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 12:00:00
fin : 2026-07-04 18:00:00
Date(s) :
2026-07-04
L’association Les 7 Collines vous invite à participer au repas médiéval suivi d’un après-midi de jeux, d’animations et d’ateliers.
L’association Les 7 Collines vous invite à participer au repas médiéval suivi d’un après-midi de jeux, d’animations et d’ateliers. Cette manifestation est organisée dans le cadre de la valorisation du château médiéval d’Izaut de l’Hôtel. Elle participe au financement de la consolidation post fouilles des murs du logis seigneurial du château.
Pensez à réserver votre repas avant le 1er juillet prochain. 20 .
Izaut-de-l’Hôtel 31160 Haute-Garonne Occitanie a7c.31160@gmail.com
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English :
The Les 7 Collines association invites you to %E0 join us for a medieval-style meal followed by an afternoon of games, activities, and workshops.
L’événement REPAS MÉDIÉVAL Izaut-de-l’Hôtel a été mis à jour le 2026-06-17 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE