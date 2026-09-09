Repas médiéval – Soirée dansante (années 80 à nos jours) Salle des fêtes Saint-Martin-sur-Ouanne Charny Orée de Puisaye

Informations pratiques

Charny Orée de Puisaye

Repas médiéval – Soirée dansante (années 80 à nos jours)

Salle des fêtes Saint-Martin-sur-Ouanne 30 Rue des Bonnins Charny Orée de Puisaye Yonne

Tarif : 30 – 30 – EUR

Tarif de base – plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03 19:00:00

fin : 2026-10-03 02:00:00

Date(s) :

2026-10-03

Le comité des fêtes de Malicorne vous attend pour un repas dansant, le 3 octobre 2026 à partir de 19h00, à la salle des fêtes de St-Martin-sur-Ouanne (89120).

Nous partagerons un repas médiéval et nous retrouverons sur la piste de danse, soirée animée par Francis Animation (musiques des années 80 à nos jours).

Au menu :

Apéritif (Moretum)

Duo de terrines

Canard aux pruneaux

Fromage

Dessert

Café

Tarif de la soirée 30€/personne, gratuit pour les – 6 ans, paiement à la réservation.

Contact et renseignements : 06.85.91.86.11

Une permanence pour les réservations sera assurée à la Maison des Associations de Charny (en face de la Halle) les dimanches matin des 13 et 20 septembre. .

Salle des fêtes Saint-Martin-sur-Ouanne 30 Rue des Bonnins Charny Orée de Puisaye 89120 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 85 91 86 11 comitedesfetes.malicorne89@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Repas médiéval – Soirée dansante (années 80 à nos jours)

L’événement Repas médiéval – Soirée dansante (années 80 à nos jours) Charny Orée de Puisaye a été mis à jour le 2026-09-09 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !