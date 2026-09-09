Repas médiéval – Soirée dansante (années 80 à nos jours) Salle des fêtes Saint-Martin-sur-Ouanne Charny Orée de Puisaye
samedi 3 octobre 2026 · Salle des fêtes Saint-Martin-sur-Ouanne · Charny Orée de Puisaye
Informations pratiques
Charny Orée de Puisaye
Repas médiéval – Soirée dansante (années 80 à nos jours)
Salle des fêtes Saint-Martin-sur-Ouanne 30 Rue des Bonnins Charny Orée de Puisaye Yonne
Tarif : 30 – 30 – EUR
Tarif de base – plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03 19:00:00
fin : 2026-10-03 02:00:00
Date(s) :
2026-10-03
Le comité des fêtes de Malicorne vous attend pour un repas dansant, le 3 octobre 2026 à partir de 19h00, à la salle des fêtes de St-Martin-sur-Ouanne (89120).
Nous partagerons un repas médiéval et nous retrouverons sur la piste de danse, soirée animée par Francis Animation (musiques des années 80 à nos jours).
Au menu :
Apéritif (Moretum)
Duo de terrines
Canard aux pruneaux
Fromage
Dessert
Café
Tarif de la soirée 30€/personne, gratuit pour les – 6 ans, paiement à la réservation.
Contact et renseignements : 06.85.91.86.11
Une permanence pour les réservations sera assurée à la Maison des Associations de Charny (en face de la Halle) les dimanches matin des 13 et 20 septembre. .
Salle des fêtes Saint-Martin-sur-Ouanne 30 Rue des Bonnins Charny Orée de Puisaye 89120 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 85 91 86 11 comitedesfetes.malicorne89@gmail.com
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English : Repas médiéval – Soirée dansante (années 80 à nos jours)
L’événement Repas médiéval – Soirée dansante (années 80 à nos jours) Charny Orée de Puisaye a été mis à jour le 2026-09-09 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !
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