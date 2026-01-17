Repas médiéval

Tour de Termes TERMES-D’ARMAGNAC Termes-d’Armagnac Gers

Tarif : 30 – 30 – 30 EUR

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18 11:00:00

fin : 2026-04-18

Date(s) :

2026-04-18

La Tour de Termes vous propose une immersion unique au cœur du Moyen Âge avec son nouveau rendez-vous À la Taverne , un déjeuner médiéval recréé dans la grande salle des Mousquetaires, spécialement aménagée en véritable auberge d’antan.

Prenez place autour des grandes tables de bois et laissez-vous transporter par l’ambiance chaleureuse d’une taverne médiévale lumières douces, senteurs de rôtis et décor soigné vous feront remonter le temps.

Un repas complet inspiré du Moyen Âge

Entrées médiévales parfumées

Pièces de viande rôties,

Desserts traditionnels pour finir sur une note gourmande.

Une cuisine conviviale et immersive, idéale pour découvrir de nouvelles saveurs.

Les troubadours de Pescaluna accompagneront votre repas en musique.

Ils feront vivre la taverne avec chants, histoires, instruments d’époque et touches d’humour, pour une ambiance festive et vivante, fidèle aux grandes tables médiévales.

Votre participation comprend également la visite de la Tour de Termes, à effectuer avant ou après le déjeuner.

Un moment privilégié pour découvrir ce monument, son histoire, ses salles remarquables et ses légendes.

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Tour de Termes TERMES-D’ARMAGNAC Termes-d’Armagnac 32400 Gers Occitanie +33 5 62 69 25 12 tourdetermes@orange.fr

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English :

The Tour de Termes offers you a unique immersion in the heart of the Middle Ages with its new event: À la Taverne , a medieval lunch recreated in the large Salle des Mousquetaires, specially converted into a genuine inn of yesteryear.

Take a seat around the large wooden tables and let yourself be transported by the warm ambience of a medieval tavern: soft lighting, the scent of roasts and meticulous decor will take you back in time.

A complete meal inspired by the Middle Ages:

Scented medieval appetizers

Roasted meats,

Traditional desserts to finish on a gourmet note.

A convivial, immersive cuisine, ideal for discovering new flavors.

Pescaluna’s troubadours will accompany your meal with music.

They’ll bring the tavern to life with songs, stories, period instruments and a touch of humor, for a lively, festive atmosphere faithful to the great medieval tables.

Your participation also includes a visit to the Tour de Termes, either before or after lunch.

A unique opportunity to discover this monument, its history, its remarkable rooms and its legends.

L’événement Repas médiéval Termes-d’Armagnac a été mis à jour le 2026-03-23 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65