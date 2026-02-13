Repas Médiéval Salle des Fêtes Tourouvre au Perche
Repas Médiéval Salle des Fêtes Tourouvre au Perche samedi 7 mars 2026.
Repas Médiéval
Salle des Fêtes BUBERTRE Tourouvre au Perche Orne
Début : 2026-03-07 19:30:00
fin : 2026-03-07
2026-03-07
L’association Tour’Ouvre aux Légendaires vous convie à son repas médiévale suivi d’une soirée DJ !.
Buffet à l’ancienne, tout sera posé sur la table.
Venez avec votre tenue médiévale ! (sans obligation)
Réservation obligatoire.
1 verre d’hypocras ou de piquant ou jus de pomme offert.
Entrée: tarte aux oignons et saint nectaire
Plats ambroisine de porc (émincé de porc aux fruits secs) ; Légumes Boulgour aux raisins.
Fromage.
Dessert dariole crèsme
Un café offert.
Boisson non comprise.
Traiteur SAS Lekatzam taverne du dragon .
Salle des Fêtes BUBERTRE Tourouvre au Perche 61190 Orne Normandie +33 6 68 98 46 19
English : Repas Médiéval
