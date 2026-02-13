Repas Médiéval Salle des Fêtes Tourouvre au Perche

Repas Médiéval

L’association Tour’Ouvre aux Légendaires vous convie à son repas médiévale suivi d’une soirée DJ !.

Buffet à l’ancienne, tout sera posé sur la table.

Venez avec votre tenue médiévale ! (sans obligation)

Réservation obligatoire.

1 verre d’hypocras ou de piquant ou jus de pomme offert.

Entrée: tarte aux oignons et saint nectaire

Plats ambroisine de porc (émincé de porc aux fruits secs) ; Légumes Boulgour aux raisins.

Fromage.

Dessert dariole crèsme

Un café offert.

Boisson non comprise.

Traiteur SAS Lekatzam taverne du dragon .

Salle des Fêtes BUBERTRE Tourouvre au Perche 61190 Orne Normandie +33 6 68 98 46 19

