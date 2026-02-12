Repas Melsat

Curan Aveyron

Début : Samedi 2026-03-14

fin : 2026-03-14

2026-03-14

12h Salle des fêtes. Ouvert à tous. Organisé par Le Club des Genêts d’Or. Repas melsat à 25€. Renseignements et inscription obligatoire au 06 63 14 57 99 avant le 28 février !

Curan 12410 Aveyron Occitanie

12pm Salle des fêtes. Open to all. Organized by Club des Genêts d’Or. Melsat meal at 25? Information and registration required on 06 63 14 57 99 before February 28!

