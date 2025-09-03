Repas Mieux manger pour tous | Venteuges le bourg Venteuges
le bourg Salle Chabanel Venteuges Haute-Loire
Début : 2025-09-03 09:00:00
fin : 2025-09-03 14:00:00
2025-09-03
Atelier cuisine, repas et jeux. Gratuit et ouvert à tous (parents & enfants).
le bourg Salle Chabanel Venteuges 43170 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 74 26 80 lesateliersdelabruyere@wanadoo.fr
English :
Cooking workshop, meal and games. Free and open to all (parents & children).
German :
Kochworkshop, Essen und Spiele. Kostenlos und offen für alle (Eltern & Kinder).
Italiano :
Laboratorio di cucina, pasto e giochi. Gratuito e aperto a tutti (genitori e bambini).
Espanol :
Taller de cocina, comida y juegos. Gratuito y abierto a todos (padres e hijos).
