Repas Mieux manger pour tous | Venteuges le bourg Venteuges

Repas Mieux manger pour tous | Venteuges

le bourg Salle Chabanel Venteuges Haute-Loire

Début : 2025-09-03 09:00:00

fin : 2025-09-03 14:00:00

2025-09-03

Atelier cuisine, repas et jeux. Gratuit et ouvert à tous (parents & enfants).

le bourg Salle Chabanel Venteuges 43170 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 74 26 80 lesateliersdelabruyere@wanadoo.fr

English :

Cooking workshop, meal and games. Free and open to all (parents & children).

German :

Kochworkshop, Essen und Spiele. Kostenlos und offen für alle (Eltern & Kinder).

Italiano :

Laboratorio di cucina, pasto e giochi. Gratuito e aperto a tutti (genitori e bambini).

Espanol :

Taller de cocina, comida y juegos. Gratuito y abierto a todos (padres e hijos).

