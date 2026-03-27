Repas mique de printemps

Salle des fêtes Thédirac Lot

Tarif : 20 – 20 – EUR

Tarif adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-05 12:00:00

fin : 2026-04-05

Date(s) :

2026-04-05

Le comité des fêtes de Thédirac a le plaisir de vous inviter à sa traditionnelle mique thédiracois de printemps !

Le comité des fêtes de Thédirac a le plaisir de vous inviter à sa traditionnelle mique thédiracois de printemps !

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Salle des fêtes Thédirac 46150 Lot Occitanie +33 6 76 86 63 84

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English :

The Thédirac festival committee is pleased to invite you to its traditional spring mique thédiracois!

L’événement Repas mique de printemps Thédirac a été mis à jour le 2026-03-27 par OT Cazals-Salviac