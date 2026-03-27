Repas mique de printemps Thédirac
Repas mique de printemps Thédirac dimanche 5 avril 2026.
Repas mique de printemps
Salle des fêtes Thédirac Lot
Tarif : 20 – 20 – EUR
Tarif adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-05 12:00:00
fin : 2026-04-05
Date(s) :
2026-04-05
Le comité des fêtes de Thédirac a le plaisir de vous inviter à sa traditionnelle mique thédiracois de printemps !
Le comité des fêtes de Thédirac a le plaisir de vous inviter à sa traditionnelle mique thédiracois de printemps !
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Salle des fêtes Thédirac 46150 Lot Occitanie +33 6 76 86 63 84
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English :
The Thédirac festival committee is pleased to invite you to its traditional spring mique thédiracois!
L’événement Repas mique de printemps Thédirac a été mis à jour le 2026-03-27 par OT Cazals-Salviac
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