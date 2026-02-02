Repas MORUE EN SALADE SALLE DU CERCLE DE BROCAS Brocas

Repas MORUE EN SALADE

SALLE DU CERCLE DE BROCAS 619 rue des forgerons Brocas Landes

Début : 2026-02-18

fin : 2026-02-18

2026-02-18

Ce 18/02/2026, mercredi des Cendres, nous célébrerons la fête de la Morue au cercle de BROCAS. Ce poisson vertueux qui possède de nombreux atouts alimentaires ne manquera pas de satisfaire vos cellules gustatives dans une ambiance chaleureuse et conviviale. Mais pour cela , inscrivez vous rapidement car les places sont limitées. .

SALLE DU CERCLE DE BROCAS 619 rue des forgerons Brocas 40420 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 51 42 41 brocas.cercle@laposte.net

