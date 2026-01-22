Repas moule frite à volonté Salle multi activités de Corre Corre

Repas moule frite à volonté

Un repas moule frite à volonté est organisé par Les Fous de la Poursuite sur Terre.

Animation par DJACK ANIM.

Réservation par téléphone.

Au menu apéritif, moules frites OU cuisse de poulet, fromage, salade, café. .

Salle multi activités de Corre Rue Maurice Boulanger Corre 70500 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 72 98 68 10

