Repas moule frite à volonté Salle multi activités de Corre Corre samedi 21 février 2026.
Salle multi activités de Corre Rue Maurice Boulanger Corre Haute-Saône
Tarif : 8.5 – 8.5 – EUR
Début : 2026-02-21 19:00:00
fin : 2026-02-21 23:30:00
2026-02-21
Un repas moule frite à volonté est organisé par Les Fous de la Poursuite sur Terre.
Animation par DJACK ANIM.
Réservation par téléphone.
Au menu apéritif, moules frites OU cuisse de poulet, fromage, salade, café. .
Salle multi activités de Corre Rue Maurice Boulanger Corre 70500 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 72 98 68 10
