Repas Moules Frites Brives
dimanche 20 septembre 2026 · Brives
Informations pratiques
Brives
Repas Moules Frites
4 Rue du Château Brives Indre
Tarif : 22 – 22 – EUR
22
Tarif de base – plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 12:00:00
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-20
Le restaurant Le César vous propose un déjeuner « Moules Frites » !
Dimanche 20 septembre 2026 le midi, au restaurant Le César à Brives, 22€ par personne avec mise en bouche et dessert. Réservez sans plus attendre au 02 54 21 44 46. Bon appétit ! 22 .
4 Rue du Château Brives 36100 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 21 44 46
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English :
Le César restaurant is offering a « Mussels and Fries » lunch special!
L’événement Repas Moules Frites Brives a été mis à jour le 2026-09-06 par OT Champs d’Amour