Informations pratiques

Brives

Repas Moules Frites

4 Rue du Château Brives Indre

Tarif : 22 – 22 – EUR

22

Tarif de base – plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 12:00:00

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-20

Le restaurant Le César vous propose un déjeuner « Moules Frites » !

Dimanche 20 septembre 2026 le midi, au restaurant Le César à Brives, 22€ par personne avec mise en bouche et dessert. Réservez sans plus attendre au 02 54 21 44 46. Bon appétit ! 22 .

4 Rue du Château Brives 36100 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 21 44 46

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English :

Le César restaurant is offering a « Mussels and Fries » lunch special!

L’événement Repas Moules Frites Brives a été mis à jour le 2026-09-06 par OT Champs d’Amour