Repas Moules Frites St Acquitière Chadurie

Repas Moules Frites St Acquitière Chadurie dimanche 28 septembre 2025.

Repas Moules Frites

St Acquitière Salle des Fêtes de St Acquitière Chadurie Charente

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Début : 2025-09-28 12:30:00

2025-09-28

Venez vous régaler de moules frites à la Salle des Fêtes sur réservation.

St Acquitière Salle des Fêtes de St Acquitière Chadurie 16250 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 28 84 15

English : Repas Moules Frites

Come and treat yourself to mussels and chips at the Town Hall (booking required).

German : Repas Moules Frites

Lassen Sie sich in der Salle des Fêtes mit Moules frites verwöhnen (Reservierung erforderlich).

Italiano : Repas Moules Frites

Venite a gustare cozze e patatine alla Salle des Fêtes (prenotazione obbligatoria).

Espanol : Repas Moules Frites

Venga a darse un festín de mejillones y patatas fritas en la Salle des Fêtes (imprescindible reservar).

L’événement Repas Moules Frites Chadurie a été mis à jour le 2025-09-04 par Office de tourisme du Sud Charente