Repas Moules Frites St Acquitière Chadurie

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Début : 2025-09-28 12:30:00
fin : 2025-09-28
2025-09-28
Venez vous régaler de moules frites à la Salle des Fêtes sur réservation.
St Acquitière Salle des Fêtes de St Acquitière Chadurie 16250 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 28 84 15
English : Repas Moules Frites
Come and treat yourself to mussels and chips at the Town Hall (booking required).
German : Repas Moules Frites
Lassen Sie sich in der Salle des Fêtes mit Moules frites verwöhnen (Reservierung erforderlich).
Italiano : Repas Moules Frites
Venite a gustare cozze e patatine alla Salle des Fêtes (prenotazione obbligatoria).
Espanol : Repas Moules Frites
Venga a darse un festín de mejillones y patatas fritas en la Salle des Fêtes (imprescindible reservar).
