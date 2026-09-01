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AGENDA · Chadurie

Repas Moules Frites St Acquitière Chadurie

dimanche 27 septembre 2026 · St Acquitière · Chadurie

Informations pratiques

Début
dimanche 27 septembre 2026
Fin
dimanche 27 septembre 2026
Heure de début
12:30:00
Lieu
St Acquitière
Adresse
Salle des Fêtes de St Acquitière
Ville
16250 Chadurie
Département
Charente
Tarif
18 18 18

Chadurie

Repas Moules Frites

St Acquitière Salle des Fêtes de St Acquitière Chadurie Charente

Tarif : 18 – 18 – 18 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-27 12:30:00
fin : 2026-09-27

Date(s) :
2026-09-27

Venez vous régaler de moules frites à la Salle des Fêtes sur réservation.
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St Acquitière Salle des Fêtes de St Acquitière Chadurie 16250 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 24 84 18 

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English : Repas Moules Frites

Come and treat yourself to mussels and chips at the Town Hall (booking required).

L’événement Repas Moules Frites Chadurie a été mis à jour le 2026-08-18 par Office de tourisme du Sud Charente

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