Repas Moules Frites St Acquitière Chadurie
dimanche 27 septembre 2026 · St Acquitière · Chadurie
Informations pratiques
Chadurie
Repas Moules Frites
St Acquitière Salle des Fêtes de St Acquitière Chadurie Charente
Tarif : 18 – 18 – 18 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-27 12:30:00
fin : 2026-09-27
Date(s) :
2026-09-27
Venez vous régaler de moules frites à la Salle des Fêtes sur réservation.
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St Acquitière Salle des Fêtes de St Acquitière Chadurie 16250 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 24 84 18
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English : Repas Moules Frites
Come and treat yourself to mussels and chips at the Town Hall (booking required).
L’événement Repas Moules Frites Chadurie a été mis à jour le 2026-08-18 par Office de tourisme du Sud Charente
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