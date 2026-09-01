Repas Moules Frites St Acquitière Chadurie

Informations pratiques

Chadurie

Repas Moules Frites

St Acquitière Salle des Fêtes de St Acquitière Chadurie Charente

Tarif : 18 – 18 – 18 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-27 12:30:00

fin : 2026-09-27

Date(s) :

2026-09-27

Venez vous régaler de moules frites à la Salle des Fêtes sur réservation.

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St Acquitière Salle des Fêtes de St Acquitière Chadurie 16250 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 24 84 18

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English : Repas Moules Frites

Come and treat yourself to mussels and chips at the Town Hall (booking required).

L’événement Repas Moules Frites Chadurie a été mis à jour le 2026-08-18 par Office de tourisme du Sud Charente