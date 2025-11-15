Repas Moules-Frites Champagne-et-Fontaine

Repas Moules-Frites

Repas moules frites à 20h dans la salle polyvalente

Salle polyvalente Champagne-et-Fontaine 24320 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 90 94 49

English : Repas Moules-Frites

Mussels and French fries dinner at 8 p.m. in the multi-purpose hall

German : Repas Moules-Frites

Moules-frites-Essen um 20 Uhr in der Mehrzweckhalle

Italiano :

Pranzo a base di cozze e patatine fritte alle 20:00 nella sala polivalente

Espanol : Repas Moules-Frites

Comida a base de mejillones y patatas fritas a las 20.00 horas en la sala polivalente

