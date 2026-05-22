Repas Moules-Frites Champagne-et-Fontaine
Repas Moules-Frites Champagne-et-Fontaine samedi 13 juin 2026.
Champagne-et-Fontaine
Repas Moules-Frites
Salle polyvalente Champagne-et-Fontaine Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 20:30:00
fin : 2026-06-13
Date(s) :
2026-06-13
Repas moules frites à 20h30 dans la salle polyvalente
Repas moules frites à 20h30 dans la salle polyvalente .
Salle polyvalente Champagne-et-Fontaine 24320 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 90 94 49
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English : Repas Moules-Frites
Mussels and French fries dinner at 8:30 p.m. in the multi-purpose hall
L’événement Repas Moules-Frites Champagne-et-Fontaine a été mis à jour le 2026-05-22 par Val de Dronne