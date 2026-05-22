Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Repas Moules-Frites Champagne-et-Fontaine

Repas Moules-Frites Champagne-et-Fontaine

Repas Moules-Frites Champagne-et-Fontaine samedi 13 juin 2026.

Adresse : Salle polyvalente

Ville : 24320 Champagne-et-Fontaine

Département : Dordogne

Début : samedi 13 juin 2026

Fin : samedi 13 juin 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif :

Champagne-et-Fontaine

Repas Moules-Frites

Salle polyvalente Champagne-et-Fontaine Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 20:30:00
fin : 2026-06-13

Date(s) :
2026-06-13

Repas moules frites à 20h30 dans la salle polyvalente
Repas moules frites à 20h30 dans la salle polyvalente   .

Salle polyvalente Champagne-et-Fontaine 24320 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 90 94 49 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Repas Moules-Frites

Mussels and French fries dinner at 8:30 p.m. in the multi-purpose hall

L’événement Repas Moules-Frites Champagne-et-Fontaine a été mis à jour le 2026-05-22 par Val de Dronne