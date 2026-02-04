Repas Moules Frites de l’Amicale des Sapeurs-Pompiers d’Arnay-le-Duc Salle Saint Laurent Arnay-le-Duc

Repas Moules Frites de l’Amicale des Sapeurs-Pompiers d’Arnay-le-Duc

Salle Saint Laurent 11 Rue Jean Moulin Arnay-le-Duc Côte-d’Or

Tarif : 14.5 – 14.5 – EUR

Tarif enfant

Date : 2026-03-14 19:30:00

Début : 2026-03-14 19:30:00

fin : 2026-03-14

2026-03-14

Repas Moules-Frites suivi d’une animation par DJ Stevy Animation.

Menu adulte comprenant apéritif moules frites fromage dessert et café. Menu enfant de 5 à 12 ans.

Réservation obligatoire. .

Salle Saint Laurent 11 Rue Jean Moulin Arnay-le-Duc 21230 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 6 04 67 15 90

English : Repas Moules Frites de l’Amicale des Sapeurs-Pompiers d’Arnay-le-Duc

