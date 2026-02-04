Repas Moules Frites de l’Amicale des Sapeurs-Pompiers d’Arnay-le-Duc Salle Saint Laurent Arnay-le-Duc
Repas Moules Frites de l’Amicale des Sapeurs-Pompiers d’Arnay-le-Duc Salle Saint Laurent Arnay-le-Duc samedi 14 mars 2026.
Repas Moules Frites de l’Amicale des Sapeurs-Pompiers d’Arnay-le-Duc
Salle Saint Laurent 11 Rue Jean Moulin Arnay-le-Duc Côte-d’Or
Tarif : 14.5 – 14.5 – EUR
Tarif enfant
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-14 19:30:00
fin : 2026-03-14
Date(s) :
2026-03-14
Repas Moules-Frites suivi d’une animation par DJ Stevy Animation.
Menu adulte comprenant apéritif moules frites fromage dessert et café. Menu enfant de 5 à 12 ans.
Réservation obligatoire. .
Salle Saint Laurent 11 Rue Jean Moulin Arnay-le-Duc 21230 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 6 04 67 15 90
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Repas Moules Frites de l’Amicale des Sapeurs-Pompiers d’Arnay-le-Duc
L’événement Repas Moules Frites de l’Amicale des Sapeurs-Pompiers d’Arnay-le-Duc Arnay-le-Duc a été mis à jour le 2026-02-04 par OT Pays Arnay-Liernais