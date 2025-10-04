Repas moules-frites et soirée dansante à La Bastide l’Evêque Le Bas Ségala
Repas moules-frites et soirée dansante à La Bastide l’Evêque Le Bas Ségala samedi 4 octobre 2025.
Repas moules-frites et soirée dansante à La Bastide l’Evêque
La Bastide l’Evêque Le Bas Ségala Aveyron
dès 17h30, soirée dansante
20h repas moules-frites
Réservation avant le 27/09 au 06 63 26 49 91 ou 06 78 40 41 67
La Bastide l’Evêque Le Bas Ségala 12200 Aveyron Occitanie +33 6 63 26 49 91
English :
from 5.30pm, dance party
8pm mussels and French fries dinner
Book before 27/09 on 06 63 26 49 91 or 06 78 40 41 67
German :
ab 17.30 Uhr Tanzabend
20 Uhr Essen mit Muscheln und Pommes frites
Reservierung vor dem 27/09 unter 06 63 26 49 91 oder 06 78 40 41 67
Italiano :
dalle 17.30, ballo
ore 20.00 cena a base di cozze e patatine
Prenotare entro il 27/09 allo 06 63 26 49 91 o allo 06 78 40 41 67
Espanol :
a partir de las 17.30 h, baile
20h cena de mejillones y patatas fritas
Reserva antes del 27/09 en el 06 63 26 49 91 o 06 78 40 41 67
