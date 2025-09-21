Repas moules / frites Giel-Courteilles

Salle des fêtes Giel-Courteilles Orne

Repas moule-frites (marinières et à la crème) à la salle des fêtes de Giel-Courteilles, le 21 septembre 2025, à partir de 12:30

ℹ Réservation et inscriptions obligatoires avant le 16/09, au 06 14 85 73 23 | 06 45 50 78 28.

Organisé par le Comité des Fêtes de Giel-Courteilles et la municipalité

tarif adultes 16 euros

tarif enfant (-12 ans) 7 euros .

Salle des fêtes Giel-Courteilles 61210 Orne Normandie +33 6 14 85 73 23

