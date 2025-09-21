Repas moules / frites Giel-Courteilles
Repas moule-frites (marinières et à la crème) à la salle des fêtes de Giel-Courteilles, le 21 septembre 2025, à partir de 12:30
ℹ Réservation et inscriptions obligatoires avant le 16/09, au 06 14 85 73 23 | 06 45 50 78 28.
Organisé par le Comité des Fêtes de Giel-Courteilles et la municipalité
tarif adultes 16 euros
tarif enfant (-12 ans) 7 euros .
Salle des fêtes Giel-Courteilles 61210 Orne Normandie +33 6 14 85 73 23
