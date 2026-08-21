Repas Moules-frites Giel-Courteilles
dimanche 13 septembre 2026 · Giel-Courteilles
Informations pratiques
Giel-Courteilles
Repas Moules-frites
Salle des fêtes Giel-Courteilles Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13 12:30:00
fin : 2026-09-13
Date(s) :
2026-09-13
Repas Moules-frites (Moules marinières et à la crème) ou assiette anglaise organisé par le comité des fêtes à Giel-Courteilles.
Réservation obligatoire avant le jeudi 10 septembre
Tarifs:
16€ / adulte
8€ / enfant (-12 ans) .
Salle des fêtes Giel-Courteilles 61210 Orne Normandie +33 6 14 85 73 23
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Repas Moules-frites
L’événement Repas Moules-frites Giel-Courteilles a été mis à jour le 2026-08-21 par OT DU PAYS DE PUTANGES