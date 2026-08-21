Informations pratiques

Giel-Courteilles

Repas Moules-frites

Salle des fêtes Giel-Courteilles Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-13 12:30:00

fin : 2026-09-13

Date(s) :

2026-09-13

Repas Moules-frites (Moules marinières et à la crème) ou assiette anglaise organisé par le comité des fêtes à Giel-Courteilles.

Réservation obligatoire avant le jeudi 10 septembre

Tarifs:

16€ / adulte

8€ / enfant (-12 ans) .

Salle des fêtes Giel-Courteilles 61210 Orne Normandie +33 6 14 85 73 23

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English : Repas Moules-frites

L’événement Repas Moules-frites Giel-Courteilles a été mis à jour le 2026-08-21 par OT DU PAYS DE PUTANGES