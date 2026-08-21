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AGENDA · Giel-Courteilles

Repas Moules-frites Giel-Courteilles

dimanche 13 septembre 2026 · Giel-Courteilles

Informations pratiques

Début
dimanche 13 septembre 2026
Fin
dimanche 13 septembre 2026
Heure de début
12:30:00
Adresse
Salle des fêtes
Ville
61210 Giel-Courteilles
Département
Orne
Tarif

Giel-Courteilles

Repas Moules-frites

Salle des fêtes Giel-Courteilles Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13 12:30:00
fin : 2026-09-13

Date(s) :
2026-09-13

Repas Moules-frites (Moules marinières et à la crème) ou assiette anglaise organisé par le comité des fêtes à Giel-Courteilles.
Réservation obligatoire avant le jeudi 10 septembre

Tarifs:
16€ / adulte
8€ / enfant (-12 ans)   .

Salle des fêtes Giel-Courteilles 61210 Orne Normandie +33 6 14 85 73 23 

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English : Repas Moules-frites

L’événement Repas Moules-frites Giel-Courteilles a été mis à jour le 2026-08-21 par OT DU PAYS DE PUTANGES