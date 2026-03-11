Repas moules frites Granges-le-Bourg
Repas moules frites Granges-le-Bourg dimanche 19 avril 2026.
Repas moules frites
salle des fêtes Granges-le-Bourg Haute-Saône
Tarif : 11 – 11 – EUR
Tarif enfant
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-19 12:00:00
fin : 2026-04-19
Date(s) :
2026-04-19
Le comité des fêtes de Granges-le-Bourg vous propose un repas moules frites !!
Réservation obligatoire avant le 05 avril. .
salle des fêtes Granges-le-Bourg 70400 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 44 75 50 71
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English : Repas moules frites
L’événement Repas moules frites Granges-le-Bourg a été mis à jour le 2026-03-11 par OFFICE DE TOURISME DE VILLERSEXEL