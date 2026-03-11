Repas moules frites

salle des fêtes Granges-le-Bourg Haute-Saône

Tarif : 11 – 11 – EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-19 12:00:00

fin : 2026-04-19

Date(s) :

2026-04-19

Le comité des fêtes de Granges-le-Bourg vous propose un repas moules frites !!

Réservation obligatoire avant le 05 avril. .

salle des fêtes Granges-le-Bourg 70400 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 44 75 50 71

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English : Repas moules frites

L’événement Repas moules frites Granges-le-Bourg a été mis à jour le 2026-03-11 par OFFICE DE TOURISME DE VILLERSEXEL