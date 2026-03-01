Repas Moules-Frites Salle polyvalente Raoul Bonjean Graveson

Repas Moules-Frites

Samedi 21 mars 2026 à partir de 19h. Salle polyvalente Raoul Bonjean 1 Rue Calada Graveson Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-21 19:00:00

fin : 2026-03-21

Date(s) :

2026-03-21

Repas Moules-Frites de la Soule Gravesonaise.

Supporters de la Soule, passionnés de rugby ou tout simplement amateurs de moules-frites ?

Le repas moules-frites de la Soule Gravesonnaise revient pour sa deuxième édition ! Ne ratez pas l’occasion de venir passer un moment de convivialité et de partage ouvert à tous !



Préventes obligatoires avant le 15 Mars. .

Salle polyvalente Raoul Bonjean 1 Rue Calada Graveson 13690 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 10 68 05 90

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English :

Moules-Frites meal from Soule Gravesonaise.

L’événement Repas Moules-Frites Graveson a été mis à jour le 2026-03-10 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence