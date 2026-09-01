AGENDA · Jugy
Repas moules frites Jugy
vendredi 25 septembre 2026 · Jugy
Informations pratiques
Jugy
Repas moules frites
Le Bourg Jugy Saône-et-Loire
Tarif : 25 – 25 – 25 EUR
Tarif de base – plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-25
fin : 2026-09-25
Date(s) :
2026-09-25
Organisée par Le Clos Jugy
Bal avec DJ
Renseignements et inscriptions : Chantal Simon au 06.21.56.00.72 .
Le Bourg Jugy 71240 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 21 56 00 72
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English : Repas moules frites
L’événement Repas moules frites Jugy a été mis à jour le 2026-09-03 par SENNECEY-LE-GRAND │ OT entre Saône et Grosne