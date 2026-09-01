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AGENDA · Jugy

Repas moules frites Jugy

vendredi 25 septembre 2026 · Jugy

Informations pratiques

Début
vendredi 25 septembre 2026
Fin
vendredi 25 septembre 2026
Adresse
Le Bourg
Ville
71240 Jugy
Département
Saône-et-Loire
Tarif
25 25 25 Tarif de base - plein tarif Tarif de base

Jugy

Repas moules frites

Le Bourg Jugy Saône-et-Loire

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Tarif de base – plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-25
fin : 2026-09-25

Date(s) :
2026-09-25

Organisée par Le Clos Jugy
Bal avec DJ
Renseignements et inscriptions : Chantal Simon au 06.21.56.00.72   .

Le Bourg Jugy 71240 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 21 56 00 72 

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English : Repas moules frites

L’événement Repas moules frites Jugy a été mis à jour le 2026-09-03 par SENNECEY-LE-GRAND │ OT entre Saône et Grosne

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