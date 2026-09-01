Informations pratiques

Jugy

Repas moules frites

Le Bourg Jugy Saône-et-Loire

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Tarif de base – plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-25

fin : 2026-09-25

Date(s) :

2026-09-25

Organisée par Le Clos Jugy

Bal avec DJ

Renseignements et inscriptions : Chantal Simon au 06.21.56.00.72 .

Le Bourg Jugy 71240 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 21 56 00 72

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English : Repas moules frites

L’événement Repas moules frites Jugy a été mis à jour le 2026-09-03 par SENNECEY-LE-GRAND │ OT entre Saône et Grosne