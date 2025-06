REPAS MOULES FRITES Laubert 22 juin 2025 07:00

Lozère

REPAS MOULES FRITES Restaurant La Pontière Laubert Lozère

Tarif : 16.5 – 16.5 – 16.5 EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-22

fin : 2025-06-22

Date(s) :

2025-06-22

Ce dimanche, le restaurant La Pontière vous propose en suggestion de plat: « Moules Frites » !

N’hésitez pas à réserver, les quantités sont limitées.

Le choix à la carte sera également disponible

Pour réserver: 06 89 25 35 74 ou 04 66 41 01 41

Restaurant La Pontière

Laubert 48170 Lozère Occitanie +33 4 66 41 01 41

English :

This Sunday, the restaurant La Pontière offers you the following dish suggestion: « Moules Frites »!???

Don’t hesitate to reserve, quantities are limited.

The à la carte choice will also be available?

For reservations: 06 89 25 35 74 or 04 66 41 01 41

German :

An diesem Sonntag bietet Ihnen das Restaurant La Pontière folgende Gerichte an: « Moules Frites »!?

Zögern Sie nicht zu reservieren, da die Mengen begrenzt sind.

Die Auswahl à la carte ist ebenfalls verfügbar

Für Reservierungen: 06 89 25 35 74 oder 04 66 41 01 41

Italiano :

Questa domenica, il ristorante La Pontière vi propone un piatto: « Moules Frites » (cozze fritte)

Non esitate a prenotare, le quantità sono limitate.

Sarà disponibile anche la scelta à la carte?

Per prenotazioni: 06 89 25 35 74 o 04 66 41 01 41

Espanol :

Este domingo, el restaurante La Pontière le propone un plato: « Moules Frites » (mejillones fritos)…?

No dude en reservar, las cantidades son limitadas.

La opción a la carta también estará disponible ?

Para reservas: 06 89 25 35 74 o 04 66 41 01 41

