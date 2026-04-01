Repas moules frites ! Salle des fêtes Les Pechs du Vers
Repas moules frites ! Salle des fêtes Les Pechs du Vers dimanche 19 avril 2026.
Les Pechs du Vers
Repas moules frites !
Salle des fêtes Saint-Cernin Les Pechs du Vers Lot
Tarif : 16 – 16 – EUR
Tarif adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-19 12:00:00
fin : 2026-04-19
Date(s) :
2026-04-19
Le Comité des Fêtes de Saint-Cernin vous propose un moment de convivialité pour profiter ensemble du début du printemps !
Le Comité des Fêtes de Saint-Cernin vous propose un moment de convivialité pour profiter ensemble du début du printemps !
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Salle des fêtes Saint-Cernin Les Pechs du Vers 46360 Lot Occitanie +33 6 29 30 95 93
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English :
The Comité des Fêtes de Saint-Cernin invites you to join us for a moment of conviviality to enjoy the beginning of spring together.
L’événement Repas moules frites ! Les Pechs du Vers a été mis à jour le 2026-04-03 par OT Labastide-Murat