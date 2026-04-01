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Repas moules frites ! Salle des fêtes Les Pechs du Vers

Repas moules frites ! Salle des fêtes Les Pechs du Vers

Repas moules frites ! Salle des fêtes Les Pechs du Vers dimanche 19 avril 2026.

Lieu : Salle des fêtes

Adresse : Saint-Cernin

Ville : 46360 Les Pechs du Vers

Département : Lot

Début : 2026-04-19T12:00:00

Fin : 2026-04-19T

Heure de début : 12:00:00

Tarif : 16 16 Tarif adulte

Les Pechs du Vers

Repas moules frites !

Salle des fêtes Saint-Cernin Les Pechs du Vers Lot

Tarif : 16 – 16 – EUR

Tarif adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-19 12:00:00
fin : 2026-04-19

Date(s) :
2026-04-19

Le Comité des Fêtes de Saint-Cernin vous propose un moment de convivialité pour profiter ensemble du début du printemps !

Le Comité des Fêtes de Saint-Cernin vous propose un moment de convivialité pour profiter ensemble du début du printemps !

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Salle des fêtes Saint-Cernin Les Pechs du Vers 46360 Lot Occitanie +33 6 29 30 95 93 

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English :

The Comité des Fêtes de Saint-Cernin invites you to join us for a moment of conviviality to enjoy the beginning of spring together.

L’événement Repas moules frites ! Les Pechs du Vers a été mis à jour le 2026-04-03 par OT Labastide-Murat

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